Ветеран армії США сказав, яка зброя зараз вкрай необхідна ЗСУ

Збройні Сили України показали й довели свою мотивацію і стійкість, щоб відбивати атаки російської армії. Однак для того, аби вибити противника з нашої території, Силам оборони необхідно ще більше військово-технічної допомоги від західних країн.

У розмові з 24 Каналом ветеран армії США, аналітик OSINT4 Раян МакБет сказав, що зараз потрібно Україні у плані безпекової допомоги, особливо для наступу.

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Що потрібно ЗСУ

На думку ветерана армії США, нині основна потреба Збройних Сил у протитанкових ракетах та страйкерах.

Stryker – сімейство колісних 8×8/4 бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems, що перебувають на озброєнні механізованих військ армії США.

"Українці вже показали, що можуть дуже добре використовувати цю техніку", – мовив Раян МакБет.

За його словами, також було б добре, якби Сполучені Штати Америки зняли заборону на експорт F-16. Саме тих літаків, які лежать на кладовищі в Аризоні або Неваді.

"Ми можемо дати їх більше, ніж пообіцяли уряди Данії та Нідерландів. Передача більшої кількості F-16 в Україну мала б важливе значення для завершення війни", – додав ветеран армії США.