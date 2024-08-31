Бойові дії на Курщині мають свої етапи розвитку: яку роль грає наша авіація

Українські військові успішно продовжують бої в Курській області, активно використовуючи авіацію. Однак етап наступу вже завершився і Силам оборони потрібно переходити до іншої стадії розвитку подій.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що українським військовим потрібно почати оборонні дії. Тим часом авіація відіграє важливу роль для ударів авіабомбами по мостових переправах в Курській області.

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Етапи розвитку боїв на Курщині

Військовий експерт розповів, що бойові дії в Курській області мають свої етапи розвитку. Етап активного наступу вже має логічне завершення. За цей час ворогу вдалось оговтатись та збирати відповідне угрупування для того, щоб зупиняти просування Сил оборони України.

Для цього росіянам потрібно від 30 тисяч особового складу, тому вони залучили частку досвідчених підрозділів з інших фронтів. Більшість з них укомплектовані технікою та боєприпасами.

Першою метою ЗСУ в Курській області було упередження наступу на Суми, друга мета – послаблення інших фронтів, а саме Харківського, Куп'янського, Херсонського та Запорізького. Їх Україна успішно виконала.

Третя мета – формування буферної зони, цей етап, на мою думку, має завершуватись. Тепер потрібно переходити до оборони для зниження потенціалу впливу цього району на Харківський та Сумський напрямки,

– пояснив Романенко.

Роль авіації

Роль авіаційного компонента, за словами військового експерта, дуже велика. Окремо бої йдуть нижче річки Сейм. Українські військові руйнують мости та пантонні переправи росіян. На Курщині українська авіація працює задля впливу на російську логістику.

У Курській області активно бере участь наша авіація та літальні апарати – і старі радянські, і вже нові F-16, хоч у невеликій кількості,

– наголосив Романенко.