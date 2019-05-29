Чого чекати бізнесу від нових призначень Зеленського

Минулий тиждень, який розпочався інавгурацією, видався бурхливим. Розпуск Верховної ради, невдала спроба змінити виборче законодавство, нові призначення та виступ Володимира Зеленського на iForum.

Давайте подивимось з точки зору підприємництва, що несуть нам ці зміни, чого чекати від нової команди президента і що може зробити парламент для кращого життя нашого бізнесу. Адже саме бізнес наповнює бюджет.

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Одне з перших головних призначень, яке зробив новообраний президент – голова Адміністрації. Ним став Андрій Богдан. В день свого призначення він заявив, що одним з основних напрямків діяльності президента є економіка, і основні маркери, чи точки росту – речі, які важливі для людей, які будуть "відчутні для населення".

Де взяти гроші

Наприклад, будуть ремонтувати дороги. А це означає, що потрібно знайти кошти. І в першу чергу нова Адміністрація збирається їх шукати в податковій та Митниці, і забезпечити гроші має реформа ДФС. Адміністрація Зеленського розглядає можливість залучення "британських компаній, які безпосередньо беруть в управління Митницю і гарантують збільшення митних платежів у 2-3 рази найближчим часом".

На жаль, Андрій Богдан не сказав, в якому статусі розглядається залучення іноземних компаній. Ідея не нова, її озвучував прем’єр-міністр Арсеній Яценюк у 2015 році. Однак, не спромігся піти далі заяв на засіданні кабміну. Як і нинішній уряд, попри гучні заяви, так і не зупинив схеми на митниці.



Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан

За великим рахунком, можливі 2 варіанти залучення іноземців. Перший варіант – аудит митниці іноземними компаніями та надання консультацій, що з цим всім робити. І це все за кошти українських платників податків. Така допомога була б корисна, ми б швидко налагодили роботу нової митної служби, користуючись досвідом розвинених країн.

Другий варіант – віддати митницю в управління іноземцям, та ще й за кошти платників податків. Цього допускати не можна, бо це функція безпеки держави та втрата її власного суверенітету.

Саме зараз відбувається реформа ДФС, так би мовити розлучення податкової та митниці, які мають стати окремими службами. Як голова митного підкомітету, я пильнувала за проведенням конкурсу на голову митної служби. Брала участь в якості експерта, спостерігала, щоб все відбувалось в рамках закону.

Проте, наразі цей конкурс на голову митної служби заблокований судом за позовом народного депутата, проданим начебто на захист порушених трудових прав Романа Насірова. Прем'єр в свою чергу заявив що це ті, хто заробляє на чорних та сірих схемах намагаються зберегти потоки подовше, адже знають, що влада змінюється та їх незаконному збагаченню скоро прийде кінець.

27 травня відбулось засідання уряду, на якому Володимир Гройсман офіційно оголосив про відставку. Я була там, щоб проконтролювати, що "під шумок" так би мовити, не призначали виконуючого обов’язки Митної служби когось з досвідчених корупціонерів. На щастя, цього не сталось.

І наступне завдання – розблокувати проведення конкурсу на голову Митної служби і почати її створення та формування кадрів. Істотним впливом на митниці завжди користувалося СБУ, направляючи різні листи та орієнтування митникам та блокуючи здійснення митного оформлення.

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Власне в цьому і полягає силовий текст на бізнес. Замість розслідувань державної зради та шпигунства відповідні підрозділи СБУ займаються заробітчанством на митниці та в інших дотичних до бізнесу сферах. Очільник СБУ за Конституцією вноситься президентом до парламенту.

Поки що, не мавши змоги провести через Раду звільнення Василя Грицака, президент Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України, начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. З прицілом так би мовити на місце очільника, якщо за це проголосує Рада.



Перший заступник голови СБУ Іван Баканов

То ж ми, парламентарі готові допомогти йому у всіх його починаннях, заради зупинки силового тиску на бізнес. Сподіваюсь з новим призначенням бізнес справді заживе легше, а бюджет таки отримає додаткові надходження, зокрема від митного оформлення без корупційної частки силовиків.

Призначення Олександра Данилюка

Володимир Зеленський призначив секретарем РНБО Олександра Данилюк. Це колишній міністр фінансів, який підтримував ідею запровадження ПнВК та створення Служби фінансових розслідувань. І це знову хороші новини для наших підприємців.

Хоч діяльність РНБО напряму і не стосується бізнесу, але економічна безпека є однією їх складових національної. Тож функціонал секретаря РНБО може бути розширений. А одна з ключових фігур в РНБО буде прихильником ліберальних ідей, і зробив певні кроки для їх втілення.



Новий керівник РНБО Олександр Данилюк

Зокрема, саме Олександр Данилюк на посаді очільника Міністерства фінансів заявляв, що він є прихильником створення єдиного органу, який буде розслідувати злочини проти фінансів держави. І це не просто створення ще одного правоохоронного органу, від якого потерпають наші підприємці.

Зараз за боротьбу з економічними злочинами відповідають Генеральна прокуратура, Нацполіція, СБУ і податкова міліція. Весь цей час правоохоронці різних відомств по колу ходять до підприємців по одним і тим самим фактам.

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Вони шлють запити, реєструють провадження, проводять обшуки, створюють проблеми, а потім героїчно їх вирішують за винагороду. Тому потрібно створити новий аналітичний орган з одночасною ліквідацією всіх, підкреслюю, всіх економічних підрозділів в правоохоронних органах. І податкову міліцію теж ліквідувати.

Ще у 2016 році з колегами з "Самопомочі" зареєструвала законопроект "Про фінансову поліцію". Це мав бути аналітичний орган, а не силовий. І з його створенням всі економічні підрозділи в правоохоронних органах мали бути ліквідовані. Далі цей законопроект взяв за основу уряд разом з Данилюком, але так це нічим і не закінчилось, бо контроль над фінансовими потоками влада не збиралась втрачати.

То ж є надія, що зараз ці законопроекти винесуть на розгляд. І буквально кілька днів тому на IForum Зеленський сказав, що потрібно все електронізувати, щоб правоохоронці не мали спокуси вриватись в офіси для виїмки документів. Напевно він мав на увазі маски-шоу, коли вибивають двері і люди в масках вламуються в офіси.

Насправді їх мета залякати, частенько щось підкинути і потім вимагати хабар, отримати якісь компроментуючі докази і так далі. І ніякі закони "маски-шоу стоп" їх не зупиняють. Припинити це при президентові Петру Порошенку було неможливо, адже СБУ і ГПУ були в його вертикалі та розглядались як кишенькові війська. Але зараз при новому президенті є вікно можливостей, коли можемо реформувати і правоохоронців, і митницю. І знаємо, як це зробити.

То ж підсумуємо. Які наступні кроки потрібно зробити команді президента заради розвитку підприємництва, розвитку економіки, наповнення бюджету:

Розблокувати або призначити новий конкурс на очільника митної служби. Бо поки немає керівника навіть бюрократичні процедури, як наприклад державну реєстрацію митної служби, неможливо провести. Негайно припинити втручання СБУ на митниці. І не лише втручання в митне оформлення переміщення товарів, а і "покривання" тіньових схем на митниці, завдяки яким державний бюджет щороку втрачає 100-150 мільярдів гривень. Створити аналітичну службу фінансових розслідувань замість силових економічних підрозділів в правоохоронних органах.

І це можливо в співпраці з парламентом, який працює ще 2 місяці. Тоді і бізнес буде розвиватись, і економіка зростати, і держбюджет наповнюватись. І грошей вистачить не тільки на дороги.