Чоловіча збірна з волейболу втратила можливість потрапити у Фінал чотирьох Золотої Євроліги

Перед матчем зі збірною Словенії у Маріборі українці отримали нагоду потрапити до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги. Однак для цього треба було обігрувати господарів майданчика з сухим рахунком. А потім 3:0 перемагати і збірну Туреччини у Івано-Франківську.

Завдання для підопічних Угіса Крастіньша було не те, що неможливе (вдома українці перемогли словенців 3:0), але достатньо складне. Без права на помилку. А помилку допустили уже в першому сеті матчу проти Словенії. "Сприяли" цьому як технічні, так і тактичні помилки.

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Вже у першому сеті українці поступилися 25:20, та втратили шанс на лідерство у групі. Відтак матч перетворився лише у престиж для обох команд. Особливо для словенців, які до цього мали три поразки поспіль. Були близькі вони і до четвертої поразки, коли програли два наступні сети з однаковим рахунком 21:25.

Та тренер господарів Само Міклавц зумів налаштувати своїх хлопців у четвертому сеті, коли вони поступалися. Що він сказав – поки невідомо, але збірна Словенії зуміла переломити хід поєдинку та виграти четвертий сет 25:23.

У вирішальній партії українці знову були за крок до перемоги. Однак і тут не втримали її, поступившись у підсумку і у матчі.

Словенія – Україна 3:2 (25:20, 21:25, 21:25, 25:23, 16:14)

Чоловіча збірна України, вслід за жіночою, втрачає можливість зіграти у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги.