В ірландському аеропорту Шеннон 48-річний чоловік із сокирою проник у військовий літак C-130 Hercules вартістю 60 мільйонів доларів. Він розбив кабіну пілотів і вивів борт з ладу на знак протесту проти дій США.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на обвинувальний акт федерального суду Мангеттена.

Що відомо про знищення літака США в ірландському аеропорту?

48-річному Дейті О'Коррейну висунули офіційні звинувачення в умисному пошкодженні урядового майна США.

За словами американських прокурорів, літак C-130 Hercules Національної гвардії США вартістю 60 мільйонів доларів, який мав виконувати військове завдання за кордоном, пошкодили настільки, що він більше не зможе літати.

О'Коррейн наразі не перебуває під вартою у США. Дату судового розгляду ще не визначили. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Слідчі стверджують, що О'Коррейн планував напад протягом кількох місяців перед інцидентом. Він збирав в інтернеті дані про конструкцію чотиридвигунного турбогвинтового судна, шукав координати для проникнення на летовище та придбав галій для роз'їдання алюмінієвих елементів конструкції.

О'Коррейн проник у літак C-130, що стояв на руліжній доріжці / Фото Мін'юст США

Крім того, підозрюваний оформив платну підписку на сервіс моніторингу рейсів і намагався налагодити контакт з особою, яка раніше вже незаконно потрапляла на територію летовища. Близько 4:40 ранку він зламав запірний механізм задніх дверей літака, який перебував на руліжній доріжці.

Опинившись усередині, чоловік завісив вікна гамаками екіпажу, залишивши відкритим лише переднє скло пілотської кабіни. Після цього він забарикадувався, заблокувавши двері кронштейнами, ременями та кульковими підшипниками з епоксидною смолою.

Перебуваючи в літаку, фігурант перерізав гідравлічні магістралі, розтрощив приладову панель та засипав підшипники в паливну систему. Одразу після цього його затримали співробітники ірландської поліції Garda та висунули звинувачення у збитку майну та незаконному проникненні.

Розбиті прилади кабіни C-130, а також обірвана проводка та гідравлічні лінії всередині літака / Фото Мін'юст США

"Це не був спонтанний акт вандалізму", – наголосив керівник нью-йоркського відділення ФБР Джеймс Барнакл, вказуючи на тривалу підготовку до диверсії.

Прихильники підозрюваного відкрили збір коштів, називаючи його незалежним пацифістом. В оголошенні кампанії вказано, що акція була спрямована проти зовнішньої політики США, протистояння з Іраном та підтримки військових дій Ізраїлю в секторі Гази.