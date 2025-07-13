На Київщині чоловік кинув гранату у поліцейських: є жертва і постраждалі

У Київській області чоловік погрожував гранатою та вогнепальною зброєю родині. Після прибуття поліції пролунав вибух.

12 липня о 22:33 до правоохоронців звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Постраждали поліцейські

Поліцейські оперативно прибули на місце події. Коли вони зайшли до будинку, кривдник зняв чеку з бойової гранати й кинув її у бік правоохоронців.

Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події.

Внаслідок вибуху гранати 5 поліцейських отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги.

Під час обшуку у домоволодінні виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Чоловік кинув гранату у поліцейських / Фото поліції

До слова, жінка на автомобілі влетіла в блокпост у Перечині, внаслідок чого загинув військовий, учасник бойових дій Володимир Скловський.