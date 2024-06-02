Обіцяв не порушувати: у Львові чоловік з 16-ї спроби отримав водійські права

У Львові чоловік отримав водійське посвідчення після 16-ї спроби скласти іспит. Пан Ігор легко здав теорію, однак з практичним іспитом виникли деякі проблеми.

Втім, в сервісному центрі МВС наголошують, що ця історія про справжню наполегливість і цілеспрямованість, адже чоловік не полишав спроб отримати посвідчення водія.

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Українець отримав посвідчення водія з 16 спроби

У сервісному центрі МВС розповіли, що пан Ігор отримав перше посвідчення водія у 2021 році. Чоловік отримав посвідчення водія терміном на 2 роки, однак вчинив адміністративне правопорушення, за яке був позбавлений права керування, а його посвідчення – анулювали.

Втім, чоловік не опустив руки й знову пройшов навчання в автошколі. Пан Ігор успішно склав теоретичний іспит, однак з практичним – виникли певні проблеми. Чоловік лише з 16-ї спроби успішно склав практичний іспит. Як розповіли в сервісному центрі МВС, пан Ігор сумлінно приходив на іспити кожні 10 днів. В перервах він готувався, проходив маршрути пішки, інколи робив перерву між іспитами на місяць аби краще підготуватись.

Особисто мені було важко звикнути до нових автомобілів, які якраз з'явились у сервісному центрі МВС. Я навчався на старому авто, а тому Toyota Corolla та Renault Duster для мене були незвичними, я надто хвилювався,

– зізнався чоловік.

Як додали в сервісному центрі МВС, пан Ігор пообіцяв, що буде уважним водієм й не буде порушувати правила дорожнього руху.

"Це історія про справжню наполегливість та цілеспрямованість в бажанні навчитись керувати автомобілем", – наголосили в сервісному центрі МВС.

Чоловік отримав посвідчення водія з 16-ї спроби / Фото Сервісні центри МВС у Львівській області

У Дії можна легко замінити права

Завдяки застосунку Дія замінити водійське посвідчення можна усього за кілька кліків. У Мінцифри наголосили, що послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Окрім того, особи, які змінили прізвище, або просто ті, хто хоче отримати нове посвідчення, можуть зробити це у застосунку.

Так, щоб отримати нове посвідчення, необхідно подати заяву, оплатити заміну посвідчення й далі просто чекати сповіщення від сервісного центру МВС про те, що посвідчення виготовили і його можна отримати.