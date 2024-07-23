СБУ викрила львів'янина, який працював на ФСБ і планував підірвати завод з виробництва БпЛА

Служба безпеки України викрила львів'янина, який працював на ворожу ФСБ. Так, зрадник планував підірвати завод, який виготовляє безпілотники.

Окрім того, у схемі фігурує й інший громадянин України, який підозрюється у низці злочинів проти національної та громадської безпеки. Наразі зрадник проживає у російському Бєлгороді.

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Як агенти ФСБ планували підірвати завод у Львові

Як повідомляється у тексті підозр, харків'янин Євгеній Іванов працював на російську ФСБ. Його завербував співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії Юрій Сизов не пізніше ніж у січні 2024 року.

Згодом Іванов, який нині живе в Бєлгороді, завербував свого давнього знайомого, львів'янина Борисенка. Відомо, що цей чоловік працював на заводі, який виготовляв безпілотники для ЗСУ. Нещодавно роботодавець звільнив його, й чоловік дуже образився через це. І львів'янин прагнув помститися, а тому за 40 тисяч доларів погодився влаштувати вибух на заводі.

Від зрадника Іванова він отримав вибухівку, яка була захована в картонні упаковки "Наш сік" і чорний рюкзак Nike. Щоб передати вибухові пристрої до Львова, до схеми залучили чоловіка з Сум, який не знав про злочинний план зрадників.

На початку лютого 2024 року зловмисник зайшов на підприємство, скориставшись магнітним ключем, який не здав після звільнення. Він залишив рюкзак з вибухівкою у гардеробній кімнаті. Наступного дня чоловік планував покласти ще 2 вибухових пристрої біля заводу, однак помітив правоохоронців і втік з місця злочину.

Правоохоронці вчасно виявили та знешкодили вибухівку, а також затримали Борисенка. Щоб виявити інших учасників злочину, правоохоронці імітували вибух і підпалили пусте приміщення. Водночас зрадник, думаючи, що завдання російської спецслужби успішно виконано, перерахував Борисенку 40 тисяч доларів.

Ба більше, Борисенку також пообіцяли, що його вивезуть з України в Росію, однак цього не сталося. Після затримання Борисенко активно співпрацював зі слідчими та надав усю інформацію про зрадників.