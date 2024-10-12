В Україні скоротили термін, упродовж якого чоловіки мають забрати повістку від ТЦК з пошти

Кабмін вніс зміни до правил надання послуг поштового зв’язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. Тепер у чоловіків буде менше часу, аби забрати з пошти лист від військкомату.

На те, аби забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК на адресу військовозобов'язаного, з пошти у чоловіків буде три дні. Якщо вони не встигнуть цього зробити, тоді будуть змушені сплатити штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень. Про це йдеться у постанові уряду під номером 1147 від 8 жовтня.

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Що передбачає постанова

У документі вказано, що рекомендований лист від ТЦК вручається особисто одержувачу. Якщо адресат відсутній за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує військовозобов'язаного за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".

Якщо через три дні після того, як до чоловіка подзвонили з пошти і повідомили про надходження повістки, він так і не з'явився, аби її забрати, працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою".

Вона (позначка – 24 Канал) засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника (до ТЦК – 24 Канал),

– зазначено у постанові.

До слова, раніше уряд скоротив термін, впродовж якого військовозобов’язані, які отримали повістку, мають прийти до ТЦК після отримання повістки. Згідно з новою постановою тепер прибути до ТЦК за повісткою потрібно протягом 7 днів, якщо людина живе в обласному центрі, а з інших населених пунктів – впродовж 10 днів.