Чоловік у Миколаєві написав "псарня" на відділку поліції, а на суді сказав, що це "благоустрій"

Інцидент, через який чоловік у Миколаєві потрапив під суд, трапився ще 31 серпня. На місцевому відділку поліції він написав "псарня".

Чоловіка звинуватили у хуліганстві, відбувся суд. Під час процесу підсудний виправдав свої дії тим, що це насправді були "малярні роботи з благоустрою".

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Напис "псарня" на відділку поліції – це "благоустрій"

У Миколаєві чоловік, який на воротах поліції написав "псарня", у суді заявив, що це були малярні роботи з благоустрою. Про це у фейсбуці написав колишній працівник поліції Миколаївщини Ігор Блошко.

Чоловіка, нагадаємо, звинувачують у хуліганстві. Як розповіли на порталі 0512.com.ua:

Фігурант справ розмальовував неодноразово відділ поліції через нібито бездіяльність правоохоронців щодо заяв, які раніше подавав.

Причому завжди про свої акції чемно попереджав заздалегідь – надсилав листи до міської ради.



Скандальний напис на відділку поліції у Миколаєві / Фото news.pn

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Повний текст допису Ігоря Блошка у фейсбуці:

Під час розгляду матеріалів про адміністративне правопорушення щодо написаного фарбою на воротах Центрального райвідділу слова "псарня" Олександр Рожок доводив, що це ніяке не хуліганство, а малярні роботи по благоустрою поліцейського відділку.

Моя думка, що Рожок шкодник, а не хуліган. Складу адміністративного правопорушення "дрібного хуліганства" я тут не вбачаю. Чекаємо на рішення судді.

Вкотре хочу зауважити, що мені подобається, як детально розглядає матеріали суддя Скрипниченко. Яке б рішення не було, думаю, що воно буде правильним.