Чоловік навів російські ракети на будинок жінки через відмову у спілкуванні

У Миколаєві чоловік навів ворожий удар по будинку жінки, яка відмовила йому у спілкуванні. Суд розглядає його справу.

Суд допитав усіх свідків у провадженні за обвинуваченням жителя Миколаєва. Його обвинувачують, зокрема, в державній зраді.

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Допитали свідка

Триває розгляд справи за обвинуваченням 46-річного чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених цілою низкою статей Кримінального кодексу України.

Під час засідання було допитано свідка. Жінка розповіла, що обвинувачений отримав її номер телефону та інші дані, внаслідок виконання своїх службових обов’язків, як працівника одного з поштових відділень, коли вона отримувала відправлення. Після чого почав надсилати їй повідомлення.

Жінка не бажала підтримувати спілкування. З часом обвинувачений повідомив їй, що співпрацює зі спецслужбами Росії та надасть їм координати її будинку для завдання ракетного удару. Ці погрози жінка серйозно не сприймала. Вона впізнала обвинувачуваного.

Суд продовжив строки тримання під вартою. Відповідно до матеріалів справи, обвинувачений, за грошову винагороду погодився надавати, особам, які позиціонували себе, як представники Росії, інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури у Миколаєві.

Надалі він надсилав інформацію, із зазначенням географічних координат місць, де, на його думку, розміщуються підрозділи ЗС України.

Одне з повідомлень містило координати житлової багатоповерхівки, яка жодним чином не використовується для військових цілей.