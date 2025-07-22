Різанина в столичному ТРЦ: нападнику повідомили про підозру у замаху на вбивство
- У ТРЦ Києва чоловік напав з ножем на товариша, завдавши йому тяжке поранення.
- Нападника затримали, йому загрожує до 15 років ув'язнення за замах на вбивство.
Днями у Києві чоловік з ножем напав на відвідувача торгівельного центру у Голосіївському районі. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
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Що відомо про напад з ножем у ТРЦ Києва?
19 липня до поліції Києва надійшло повідомлення про поранення місцевого мешканця у приміщенні ТРЦ Голосіївського району.
З'ясувалося, що між двома товаришами виник конфлікт. У розпалі сварки 27-річний киянин дістав ніж та намагався ударити ним потерпілого по голові. Коли йому це не вдалося він заподіяв опоненту тяжке ушкодження, ударивши у ногу.
Внаслідок поранення потерпілий втратив багато крові та його у критичному стані доправили до лікарні, наразі його стан стабільний,
– вказали у поліції.
Так, нападника затримали прямо на місці скоєння злочину. Його дії кваліфіковані як замах на умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Чоловік з ножем напав на свого товариша у ТРЦ / фото Нацполіції
До слова, днями у Василькові на Київщині невідомий вистрелив у водія Range Rover, поранивши його. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за замах на умисне вбивство.