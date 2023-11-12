У бік Києва йде чоловік із величезним хрестом: що насправді відбувається

В Україні знову побачили чоловіка в образі Ісуса Христа. Він несе на плечі великий хрест.

Київськими телеграм-каналами шириться відео з чоловіком, який несе великий хрест. Своїм виглядом він нагадує Ісуса.

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Що показано на кадрах

На відео можна побачити, як чоловік з довгим волоссям, вусами та бородою несе на правому плечі великий хрест. Мандрівник у білому одязі рухається по трасі в той момент, коли на дорогу виїжджає автівка.

Водій (або пасажир) знімає його на камеру смартфона та дивується. Очевидець порівнює цього чоловіка з Ісусом.

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Що відомо про цю людину

Насправді це 33-річний американець зі штату Вірджинія. Джимі вирішив відправитися у пішу подорож в образі Ісуса Христа. Його раніше бачили в інших регіонах України.

Джимі взяв з собою не тільки хрест, а необхідні для подорожі речі: килимок, туристичний намет тощо. Він рухається пішки обабіч трас з Варшави до Києва та відмовляється від будь-яких пропозицій водіїв його підвезти. Чоловік пояснює це тим, що Ісус не їздив на автівках.

Сам Джимі є вірянином. Він раніше пояснював очевидцям, що відправився у цю довгу подорож, щоб просто подарувати любов та надію, а також віддати шану Богові. А ще мандрівник у такий спосіб хоче зробити себе кращою людиною.

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