Зловмисник підпалив 13 автівок військовослужбовців у Києві: скільки років він проведе за ґратами

У Києві зловмисник підпалив 13 автівок військовослужбовців Збройних Сил. Його викрили та затримали, тож він понесе покарання.

Злочини фігурант скоїв ще минулого року. Порушник виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових.

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Зловмисник переїхав до Києва у 2014 році

Для того, щоб розкрити цей злочин, залучили кращих оперативників та слідчих поліції столиці. Їм вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до Києва з іншого регіону у 2014 році.

Правоохоронці затримали зловмисника під час закладання запалювального пристрою до чергового автомобіля військового.

Слідчі змогли довести його причетність до підпалу 13 автомобілів у Києві. За цим фактом йому оголосили підозру, склали обвинувальний акт та скерували справу до суду.

Суд призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.