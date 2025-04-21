У Києві чоловік погрожував 10-річному хлопчику ножем та відібрав у нього телефон: його ув'язнять

Тридцятирічний мешканець Києва погрожував 10-річному хлопчику ножем та відібрав у цього мобільний телефон. Він проведе за ґратами вісім років.

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Деснянського районного суду, не задовольнивши скаргу засудженого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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У Києві чоловік погрожував ножем дитині

Інцидент стався в одному з житлових будинків на Деснянці. Чоловік увійшов у під’їзд слідом за дитиною, після чого схопив хлопчика, притиснув до стіни та почав вимагати телефон і гроші. Готівки в дитини не виявилося, тож нападник перевірив кишені й, забравши мобільний, залишив місце події.

Правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника та притягнути його до відповідальності за статтею Кримінального кодексу України – розбій, вчинений з метою заволодіння майном.

Попри подану апеляцію, суд вищої інстанції визнав вирок обґрунтованим і остаточним: вісім років ув’язнення та конфіскація майна.