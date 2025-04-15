Ударив ножем у груди військового та втік: у Києві затримали чоловіка

У Києві під час конфлікту зловмисник накинувся на військового та вдарив його ножем у груди. Після скоєного чоловік втік з місця злочину.

Однак, правоохоронцям вдалося затримати його. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про напад на військовослужбовця

За даними поліції, до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків, що на вулиці Бережанській лежить чоловік з ножовим пораненням. Після цього на місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та оперативники.

Згодом вдалося з'ясувати, що біля під'їзду одного з будинків в Оболонському районі між військовим та фігурантом справи виник конфлікт. Їхня сварка переросла в бійку, під час якої зловмисник вдарив військового ножем в груди.

Потерпілого довелося госпіталізувати до лікарні з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини.

Варто зазначити, що після скоєного нападник втік та позбувся ножа, яким поранив постраждалого. Проте наступного дня правоохоронці розшукали та затримали порушника. Він виявився неодноразово судимим 43-річним киянином.



Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у пораненні військового / Фото Національної поліції

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмиснику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

До слова, раніше схожий випадок трапився на Івано-Франківщині. Там чоловік поранив ножем двох працівників ТЦК під час перевезення до військкомату. Проте поліції вдалося затримати нападника.