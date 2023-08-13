У Києво-Печерській лаврі чоловік розбив ікону: у мережі показали фото пошкоджень

У храмі Києво-Печерської Лаври чоловік розбив ікону Спасителя. На місце викликали правоохоронців.

Інцидент трапився 13 серпня. Про нього повідомили в УПЦ МП. Наразі 24 Канал намагається з'ясувати подробиці події у поліції.

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Що розповіли в УПЦ МП

В УПЦ МП розповіли, що 13 серпня під час Божественної літургії невідомий чоловік зайшов в храм преподобного Агапіта Печерського Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври й каменем двічі вдарив по іконі Спасителя.

Зловмисника зупинили віруючі, після чого його затримала поліція. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зафіксували свідчення очевидців, братія написала заяву про вчинення злочину,

– повідомили в УПЦ МП.

Чоловік пошкодив ікону у Києво-Печерській лаврі: фото

До слова, напередодні адміністрація заповідника прийняла рішення тимчасово обмежити доступ відвідувачів на територію Києво-Печерської Лаври. Таке рішення прийняли після того, як прихильники УПЦ (МП) не раз заважали роботі комісії Мінкульту. Обмеження стосуються Нижньої Лаври, а забезпечити його виконання покликали силовиків.