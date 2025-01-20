У Києві чоловік стріляв з автомата та погрожував працівникам СТО

У Дарницькому районі столиці поліція затримала агресивного чоловіка. За словами очевидців, затриманий погрожував працівникам СТО фізичною розправою та стріляв з автомата.

Після виклику інспектори швидко прибули на місце події, однак, з'ясували, що ймовірний зловмисник втік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію України.

Дивіться також На Буковині мікроавтобус збив пішоходів: серед загиблих – 17-річна дівчина

Як поліції вдалося затримати зловмисника

Після втечі чоловіка поліція дізналася, який вигляд мав порушник, та розпочала пошуки.

Патрульні оперативно обстежили прилеглі території та виявили автівку втікача, а в одному з приміщень – і зловмисника. Інспектори затримали громадянина та передали його слідчим,

– кажуть у поліції.

Там також додають, що під час обшуку автомобіля Volkswagen, на якому втік чоловік, всередині було виявлено зброю. Наразі її відправили на експертизу. Чоловіка підозрюють у хуліганстві, вчиненому із застосуванням зброї.

Схожа ситуація 17 січня трапилася у Черкасах. Там увечері жінка зайшла до магазину, дістала пістолет та здійснила кілька пострілів. На момент інциденту в крамниці були продавці та покупці. На щастя, ніхто не постраждав.