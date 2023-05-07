На Київщині чоловік сильно вдарив ногою йоркшир-тер'єра сусідки: той помер

У Київській області розслідують обставини жорстокого поводження з твариною. Чоловік вдарив мініатюрного песика ногою, через що той помер.

Ситуація трапилась у Бучанському районі Київської області. Слідчі вже розпочали розслідування.

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Сторони розповіли, що трапилось

До Бучанського управління поліції Київщини звернулась жителька Березівки з повідомленням, що сусід жорстоко повівся з її улюбленцем – собакою породи йоркширський тер'єр. Від отриманих травм тварина померла.

Правоохоронці встановили, що чоловік проводив земельні роботи на території свого домоволодіння, коли до нього прибіг сусідський собака та почав гавкати. За словами кривдника, через це він завдав один удар ногою по тілу песика, і той знепритомнів.

Власниця терміново відвезла тварину до ветеринарної клініки, але отримані травми були несумісні з життям.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною (частина 1 статті 299 ККУ, слідчі розпочали досудове розслідування.

Від насильства тварин до насильства людей – один крок

Якраз нещодавно фахівці Департаменту та благоустрою розпочали тренінги для патрульних та дільничних Національної поліції України щодо кваліфікації правопорушень у сфері жорстокого поводження з тваринами.

Завідувачка сектору з питань поводження з тваринами Департаменту міського благоустрою Марина Суркова піл час тренінгів наголошувала на тому, що до таких злочинів треба ставитись серйозно. Вона зауважила, що жорстоке поводження з тваринами може бути попереднім етапом насильства над людьми.

Дослідження ФБР і Скотленд-Ярду щодо злочинності показали, що 86% підлітків, які скоїли тяжкі злочини, раніше жорстоко поводилися з тваринами. Тому так важливо приділяти особливу увагу цим ситуаціям,

– сказала вона.

Поліцейським також роз'яснювали нюанси кваліфікації випадків жорстокого поводження з тваринами, розбирали складні випадки та закцентували увагу на змісті протоколу.