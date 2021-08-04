Чоловік вдавав жінку та підпалив свій дім, щоб його не затримали за крадіжки

У Конотопі, що на Сумщині, поліція викрила 23-річного чоловіка, причетного до низки крадіжок, зокрема з продуктових магазинів, супермаркетів і навіть із благодійних скриньок. Аби уникнути відповідальності, зловмисник часто змінював образ, інколи переодягався у жіночий одяг.

Про злочин поліцейським повідомив 27-річний житель Конотопа. Він спіймав винахідливого зловмисника "на гарячому".

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Зловмисника спіймали на викраденні велосипеда

Чоловік розповів правоохоронцям, що перебуваючи на роботі, помітив, як невідомий на велосипеді під'їхав до його двоколісного, пересів на нього та поїхав геть. Натомість залишив свій старенький велосипед.

Тоді він з другом кинувся наздоганяти крадія. Той кинув викрадений транспорт і почав втікати. Після оцього потерпілий звернувся до поліції, аби встановити та розшукати зловмисника.

Чоловіка підозрюють у низці крадіжок

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний конотопчанин.

Чоловік причетний до багатьох дрібних крадіжок з продуктових магазинів та супермаркетів. Зловмисник сподівався, що через невелику суму збитків до поліції ніхто звертатись не буде. Він навіть брав участь у крадіжок із благодійних скриньок.

Зрозумівши, що правоохоронці зацікавилися ним, зловмисник почав вдаватися до методів конспірації. Спершу підпалив свій будинок, тоді поширив чутки про те, що поїхав на заробітки та постійне проживання до іншого регіону.

Далі, аби уникнути відповідальності, він по декілька разів на день почав змінювати свій одяг, взуття, головні убори та вдягати медичні маски. Інколи чоловік навіть перевдягався у жіночий одяг.

Зловмисника спіймали

Але залишитися непоміченим йому все ж не вдалося, правоохоронці викрили та затримали чоловіка.

Щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею про грабіж. Наразі тривають слідчі дії.



Чоловіка підозрюють у низці крадіжок / Фото Нацполіції