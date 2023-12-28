У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна військкомату: його госпіталізували
У Чернівцях з вікна міського центру комплектування вистрибнув чоловік. У ТЦК наразі з'ясовують обставини ситуації.
Це трапилось сьогодні, 28 грудня. Інформацію про випадок підтвердила речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук у коментарі Суспільному.
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Зазначають, що чоловік вистрибнув з вікна другого поверху. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Відомо, що чоловік вижив.
Більше деталей інциденту не повідомляли у ТЦК. Там наголосили, що з'ясовують усі обставини і причини інциденту.
Водночас місцеве видання АСС пише, що за попередніми даними, чоловіку 43 роки. Лікарі повідомили, що він у стані свідомості і перебуває у відділенні нейрохірургії.
Інші курйози із мобілізацією
- Місяць тому, 28 листопада, у Мукачевому чоловік теж вирішив втекти з будівлі місцевого ТЦК та СП. Очевидці зафіксували, як чоловік проліз крізь дірку у ґратах у вікні на другому поверсі будівлі й почав спускатися вниз.
- Після цього чоловік спустився на вулицю і, удавши, що нічого не відбулося, спочатку пішов, а потім кинувся навтьоки. За чоловіком одразу побіг чоловік у військовій формі, який, імовірно, був працівником ТЦК та СП. Зрештою доля цього чоловіка невідома.
- Нещодавно мережею розлетілось відео, як в Одесі працівники ТЦК нібито використали не за призначенням швидку. У ТЦК провели перевірку і виявили, що ситуація не має нічого спільного із реальним врученням повістки. Це несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, "налякати мобілізацією" свого чоловіка.
- Варто зазначити, що начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо наголосив, що керівництво ЗСУ розглядає всі ці інциденти з ТЦК та СП. Він запевнив, що всі подібні випадки швидко розглядають.