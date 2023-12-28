У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна військкомату: його госпіталізували

У Чернівцях з вікна міського центру комплектування вистрибнув чоловік. У ТЦК наразі з'ясовують обставини ситуації.

Це трапилось сьогодні, 28 грудня. Інформацію про випадок підтвердила речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук у коментарі Суспільному.

Дивіться також До 200 тисяч або позбавлення волі: які штрафи і покарання загрожують ухилянтам

Зазначають, що чоловік вистрибнув з вікна другого поверху. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Відомо, що чоловік вижив.

Більше деталей інциденту не повідомляли у ТЦК. Там наголосили, що з'ясовують усі обставини і причини інциденту.

Водночас місцеве видання АСС пише, що за попередніми даними, чоловіку 43 роки. Лікарі повідомили, що він у стані свідомості і перебуває у відділенні нейрохірургії.

Інші курйози із мобілізацією