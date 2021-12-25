Чоловік віз у Росію більше 20 підроблених паспортів України та Євросоюзу

Громадянин Молдови намагався провезти 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС. У подальшому їх мали доставити у Росію.

Інцидент стався у пункту пропуску "Старокозаче". Підроблені документи виявили Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з представниками Одеської митниці під час перевірки рейсового автобуса.

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Підроблені документи виявили у двох посилках. Там були:

6 паспортів громадян України;

6 водійських посвідчень Італії, Румунії та Великої Британії;

11 внутрішніх паспортів Чехії, Польщі, Румунії та Італії.

Згодом фахівці встановили, що ці документи – підробка.

Водій автобус розповів, що й гадки не мав, що у посилках. Водночас за кожну з них йому обіцяли по 1000 молдовських лей.

На кордоні з Молдовою спіймали українців

Держприкордонслужба повідомила, що у грудні 2021 року на кордоні з Молдовою спіймали українців, обвішаних банками ікри.

Інцидент стався на території пункту пропуску Паланка – Маяки – Удобне.

Загалом у чоловіків виявили 154 банки з червоною ікрою.

Їх "гурмани" ховали під одягом.

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