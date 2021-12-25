Чоловік віз у Росію більше 20 підроблених паспортів України та Євросоюзу

25 грудня 2021 , 15:58
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Джерело:

Державна прикордонна служба України

Громадянин Молдови намагався провезти 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС. У подальшому їх мали доставити у Росію.

Інцидент стався у пункту пропуску "Старокозаче". Підроблені документи виявили Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з представниками Одеської митниці під час перевірки рейсового автобуса. 

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Підроблені документи виявили у двох посилках. Там були:

  • 6 паспортів громадян України;
  • 6 водійських посвідчень Італії, Румунії та Великої Британії;
  • 11 внутрішніх паспортів Чехії, Польщі, Румунії та Італії.

Згодом фахівці встановили, що ці документи – підробка. 

Водій автобус розповів, що й гадки не мав, що у посилках. Водночас за кожну з них йому обіцяли по 1000 молдовських лей.

На кордоні з Молдовою спіймали українців

  • Держприкордонслужба повідомила, що у грудні 2021 року на кордоні з Молдовою спіймали українців, обвішаних банками ікри.
  • Інцидент стався на території пункту пропуску Паланка – Маяки – Удобне.
  • Загалом у чоловіків виявили 154 банки з червоною ікрою.
  • Їх "гурмани" ховали під одягом. 
  • Українці "зізналися", що везли смаколики для дідуся в Молдову.

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Автор: Мар'яна Бекало