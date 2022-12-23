Чоловік вкрав з храму скриньку пожертв на ЗСУ: отримав 7 років в'язниці

У Вінницькій області чоловік вкрав з храму скриньку пожертв для ЗСУ. За це він отримав тюремний вирок.

Чоловік забрав понад 1800 гривень зі скриньки пожертв у храмі УПЦ. Про це мовиться у рішенні Козятинського міськрайонного суду від 21 грудня.

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Злочинцем виявився 34-річний житель Городенківського району Івано-Франківської області. Раніше він вже був судимий за майнові злочини.

Як чоловік виніс скриньку

У серпні чоловік напідпитку увірвався до храму преподобного Серафіма Саровського у Козятині. У церкві були люди, але це не зупинило чоловіка. Він викрав зі столу пластикову скриньку для пожертв, заповнену грошима.

Жінки намагались завадити грабіжнику, але він все одно викрав скриньку. Відразу після цього обвинуваченого затримали неподалік від церкви. Він одразу визнав свою провину.



Чоловік викрав скриньку з церкви / Фото Нацполіції

Грабіжник 7 років проведе у в'язниці

Чоловіка визнали винним у вчиненні злочину за статтею про грабіж. Йому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Однак він ще може подати апеляцію протягом місяця.