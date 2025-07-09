У Києві чоловік покусав поліцейського: порушника доставили до ТЦК

У Дарницькому районі Києва патрульні затримали водія BMW, який проїхав на червоне світло та мав закриті номерні знаки. Під час перевірки він почав агресивно поводитися, лаятися, чинив опір і навіть вкусив одного з поліцейських.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Києва.

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Що відомо про затримання чоловіка, який покусав поліцейського

В мережі поширилося відео, на якому можна побачити, як чоловік в ході сварки кусає інспектора за руку. Виявляється, інцидент трапився ще 25 червня у Дарницькому районі Києва.

Під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль BMW – водій якого проїхав на червоний сигнал світлофора та мав закритий номерний знак на авто.

В ході перевірки інформації про водія, патрульні встановили, що він перебуває у розшуку ТЦК та СП.

Ми повідомили про це громадянину, після чого він почав нецензурно виражатися та агресивно поводитися. Патрульні повідомили, що чоловік буде затриманий. Однак, під час затримання чинив спротив та вкусив поліцейського. Врешті порушника затримали, застосувавши фізичну силу,

– йдеться у повідомленні.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали, серед яких:

протокол затримання;

протокол за злісну непокору законній вимозі поліцейського;

винесли постанову за керування транспортним засобом із закритим номерним знаком.

У поліції додали, що порушника доставили до Дарницького РТЦК.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині під час оповіщення побили військовослужбовця ТЦК. Під час перевірки документів його вдарили по голові, чоловіка доставили до лікарні.