У Києві чоловік впав у шахту ліфта на 9 поверсі: він вижив, зачепившись за троси
- У Києві чоловік впав у ліфтову шахту з 9-го поверху і вижив, зачепившись за троси на рівні 4-го поверху.
- Рятувальники допомогли йому вибратися з пастки за допомогою драбини-палиці та передали лікарям швидкої допомоги.
У Києві чоловік впав у ліфтову шахту житлового будинку. Надзвичайники допомогли йому вибратися з пастки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Києва.
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Чоловік вижив, зачепившись за троси ліфта
Так, 22 березня о 17:21 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що у дев’ятиповерховому житловому будинку у Голосіївському районі у ліфтовій шахті на рівні 4-го поверху знаходиться людина.
Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на 9-му поверсі й зачепився у тросах вже на рівні 4-го поверху, де й чекав на порятунок,
– повідомили в ДСНС.
Чоловіку допомогли вибратися за допомогою драбини-палиці, після чого передали бр Віигаді швидкої медичної допомоги.
Чоловіка врятували на 4 поверсі багатоповерхівки / фото ДСНС Києва
До речі, нещодавно у мережі показали, який вигляд має найменший ліфт Києва. Він розрахований всього на одну людину і розташований у центрі міста. Цікаво, що він розміщений у 5-поверховому будинку, де така конструкція не була передбачена.