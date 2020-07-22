У Харкові 22 липня з'явилась інформація про те, що невідомий чоловік захопив заручників. Він начебто попередив, що озброєний та має вибухівку. В поліції кажуть, що інформація фейкова.

Про інцидент повідомила пресслужба Харківської поліції. Силовики разом з вибухотехніками терміново виїхали на виклик. До теми Затримання спільника луцького терориста в Харкові: нові подробиці Що відомо про нібито захоплення заручників в Харкові Місцеві телеграм-канали повідомляють, що мовиться про будинок на вулиці Бондаренківській, 12.

За словами начальника київського відділу поліції Харкова Сергія Пономарьова, який перебуває за адресою, вказаною у повідомленні, інформація про захоплення заручників не відповідає дійсності.

Харківські ЗМІ кажуть, що "терористом" виявився 50-річний чоловік з психічним розладом, а будинок, в якому він сховався, був порожнім. Новина доповнюється