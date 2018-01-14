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Чоловік під приводом щедрування затягнув 10-річну дівчинку до спальні на Харківщині

09:58, сьогодні 5365 Читать новость на русском
Чоловік під приводом щедрування затягнув 10-річну дівчинку до спальні
Чоловік під приводом щедрування затягнув 10-річну дівчинку до спальні / hk.npu.gov.ua

Правоохоронці Харківщини затримали чоловіка за розбещення 10-річної дівчинки. Повідомлення про інцидент надійшло до працівників Балаклійського відділу, які встановили особу зловмисника за годину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

Інцидент трапився у суботу, 13 січня, близько 13:00. 29-річна мешканка одного з селищ повідомила, що невідомий чоловік поглумився над її малолітньою донькою.

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За годину зловмисника було затримано та доставлено до відділу поліції.

"Ним виявився 34-річний мешканець того ж селища, де мешкає сім'я потерпілої. Чоловік перебуває на обліку лікаря психіатра та систематично проходить лікування у спеціалізованому закладі. Він одружений та має дитину", – йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника Балаклійського відділу поліції Сергія Зінчука, вдень школярка разом із молодшим братом та бабусею пішли щедрувати по рідному селищу.

На вулиці до них підійшов незнайомець та запропонував прощедрувати.

Бабуся залишилась на дворі чекати онуків. Злодій завів дітей до квартири. Хлопчик залишився у коридорі. Чоловік завів дівчинку до спальні, де вчинив розпусні дії,
– додано у повідомленні.

Після того, як дитина повернулася додому, вона усе розповіла. Мати негайно ж викликала поліцію.



Правоохоронці вилучили речові докази. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

До слова, у Новограді-Волинському Житомирської області на пустирі 26-річний чоловік намагався зґвалтувати 9-річну дівчинку.

Теги: Новини Харкова Діти Кримінальні новини Згвалтування
Джерело: 24 Канал
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