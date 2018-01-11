14:14
11 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Священна мета росіянина. Масштабна крадіжка в Держдумі
Вєсті Кремля
23:06, 10 січня
Вєсті.UA. Український цар Мідас. Незламний Добкін
Вєсті.UA
20:27, 10 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Вбивця, пригрозивши розправою, зґвалтував школярку у Краматорську: жахливі подробиці

11:20, сьогодні 1556 Читать новость на русском
Вбивця, пригрозивши розправою, зґвалтував школярку у Краматорську
Вбивця, пригрозивши розправою, зґвалтував школярку у Краматорську / Фото з вільних джерел

За клопотанням Краматорської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловікові, який підозрюється у зґвалтування неповнолітньої.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

6 січня, близько 19:00, 30-річний мешканець Краматорська зустрів на вулиці 15-річну дівчину, яка прямувала до будинку своєї бабусі.

Читайте також: Молодик намагався зґвалтувати 9-річну дівчинку на Житомирщині

"Пригрозивши фізичною розправою, зловмисник заткнув дитині рота рукою та потягнув до покинутої будівлі, де, продовжуючи залякування, проти її волі вступив з нею у статеві відносини", – йдеться у повідомленні.

Після скоєного школярка повідомила про це своєму батькові, який і викликав поліцію.

У зґвалтуванні неповнолітньої обґрунтовано підозрюється інвалід дитинства 2 групи із психічного захворювання, раніше судимий за умисне вбивство,
– додали у прокуратурі.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у скоєнні вказаного особливо тяжкого злочину. Його відправили до слідчого ізолятору.

Триває досудове розслідування.

Теги: Кримінальні новини Діти Краматорськ Згвалтування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
В Україні заборонили омивач скла, який становить небезпеку для здоров'я
сьогодні, 13:36 В Україні заборонили омивач скла, який становить небезпеку для здоров'я
767
сьогодні, 13:45 "Інтер" і СТБ показували радянські фільми на Новий рік: Нацрада відреагувала
858
Зниклу кілька діб тому таксистку знайшли мертвою на Черкащині, – ЗМІ
сьогодні, 12:03 Зниклу кілька діб тому таксистку знайшли мертвою на Черкащині, – ЗМІ
5256
Скандал навколо гомофобного номера "95 Кварталу" набирає обертів: активісти готують пікет
 3 січня , 16:03
Ти – не герой, а зрадник, – екс-полонена оприлюднила гріхи Надії Савченко
25 грудня 2017 , 20:49
Штормове попередження: у ДСНС назвали регіони, де вируватиме негода
 5 серпня 2017 , 21:39
У Росії зарізали популярного музиканта Дмитра Калініна
 4 січня , 23:51
Собаки насмерть загризли жінку з Дніпропетровщини просто на вулиці
 28 листопада 2017 , 22:11
Смерть дитини на прийомі у стоматолога: подробиці трагедії
 23 липня 2017 , 20:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук