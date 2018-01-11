Вбивця, пригрозивши розправою, зґвалтував школярку у Краматорську: жахливі подробиці

За клопотанням Краматорської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловікові, який підозрюється у зґвалтування неповнолітньої.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.



6 січня, близько 19:00, 30-річний мешканець Краматорська зустрів на вулиці 15-річну дівчину, яка прямувала до будинку своєї бабусі.

Читайте також: Молодик намагався зґвалтувати 9-річну дівчинку на Житомирщині

"Пригрозивши фізичною розправою, зловмисник заткнув дитині рота рукою та потягнув до покинутої будівлі, де, продовжуючи залякування, проти її волі вступив з нею у статеві відносини", – йдеться у повідомленні.



Після скоєного школярка повідомила про це своєму батькові, який і викликав поліцію.

У зґвалтуванні неповнолітньої обґрунтовано підозрюється інвалід дитинства 2 групи із психічного захворювання, раніше судимий за умисне вбивство,

– додали у прокуратурі.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у скоєнні вказаного особливо тяжкого злочину. Його відправили до слідчого ізолятору.



Триває досудове розслідування.