На чоловіка Пелосі напали у резиденції подружжя, він у лікарні

На чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі напали у його будинку. Наразі він перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що нещодавно 82-річного Пола Пелосі визнали винним у водінні в стані алкогольного сп'яніння. Його засудили до 5 днів в'язниці в окрузі Напа, Каліфорнія.

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На чоловіка Ненсі Пелосі напали

В офісі Ненсі Пелосі 28 жовтня повідомили, що її чоловік зазнав "жорстокого нападу" у будинку подружжя в Каліфорнії.

Нападник затриманий, мотиви нападу з'ясовуються. Пана Пелосі доставили в лікарню, де він отримує чудову медичну допомогу й очікує на повне одужання,

– мовиться у повідомленні.

Спікерки Палати представників США не було вдома, коли в її будинок рано-вранці увірвався невідомий.

Хто така Ненсі Пелосі Перша жінка на посаді спікера Палати представників США, найвисокопоставленіша жінка в американській історії на момент вступу на посаду – третя після президента й віцепрезидента. Пелосі має доволі активну позицію, зокрема вона виступала за імпічмент попереднього президента США Дональда Трампа, проти збільшення військового контингенту Сполучених Штатів в Іраку тощо. 30 квітня 2022 року Перша жінка на посаді спікера Палати представників США, найвисокопоставленіша жінка в американській історії на момент вступу на посаду – третя після президента й віцепрезидента. Пелосі має доволі активну позицію, зокрема вона виступала за імпічмент попереднього президента США Дональда Трампа, проти збільшення військового контингенту Сполучених Штатів в Іраку тощо. 30 квітня 2022 року спікерка відвідала Київ та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

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