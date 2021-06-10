Дав ляпаса президенту: чоловік, який вдарив Макрона, загримів у в'язницю

28-річний Деміан Тарел вдарив французького президента Еммануеля Макрона у Валансі. За це чоловіка засудили до 18 місяців у в'язниці

Втім, за ґратами він проведе лише 4 місяці. Решту покарання за свій вчинок чоловік відбуватиме умовно.

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Крім цього, Тарелу також заборонили зберігати зброю протягом 5 років. Водночас його зобов'язали отримувати психологічну допомогу.

Зауважимо, що прокурори клопотали про 18 місяців позбавлення волі для нападника. Тепер Тарел має 10 днів, аби подати апеляцію.

Максимальне покарання за статтею про напад на посадову особу, за якою були пред'явлені звинувачення, становить 3 роки у тюрмі.

Сам чоловік у ході засідання не заперечував свою провину. Він наголосив, що не шкодує про скоєне, хоч і погодився, що вчинив "імпульсивно".

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Макрон висловився про інцидент

Раніше Макрон закликав не надавати великого значення цьому інциденту. Він відмовився висувати додаткові звинувачення у приватному порядку.

"Вважаю, що це – одиничний випадок. Це не має відвертати увагу від інших проблем, які стосуються більшості", – наголосив президент Франції.