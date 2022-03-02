Чоловіка, який отримав поранення внаслідок вибуху на вокзалі Києва, госпіталізували

Зараз на місці авіаудару працюють правоохоронці та фахівці профільних служб, які проводять відновлювані роботи.

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Профільні фахівці госпіталізували пораненого

Внаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу Києва пошкоджено тепломережу, крім того, повідомляється про чоловіка, який отримав серйозне осколкове поранення ноги. Як повідомляє Національна поліція України, зараз постраждалого госпіталізували.

Попередньо встановлено, що від ворожого снаряду пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції та торгівельні заклади, які знаходилися поряд. Наразі тривають процесуальні дії, документуються наслідки вибуху.

Дивіться відео з місця подій: