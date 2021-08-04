Чоловіка, який прийшов з гранатою у Кабмін, затримали
4 серпня 2021 , 11:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Правоохоронці затримали чоловіка, який вранці 4 серпня з гранатою прийшов у будівлю Кабінету Міністрів. Він навіть перепросив за свої дії.
Спецоперація зі затримання чоловіка завершилася успішно. Перемовини правоохоронців з нападником дали результат.
Як все було "Захоплення будівлі": чоловік з гранатою зайшов у Кабмін – відео
Чоловіка з гранатою затримали
У результаті чоловік, який приніс у будівлю Кабінету Міністрів гранату, погодився здатися. Він також вибачився перед поліцейськими. Після цього зловмисника затримали.
Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський у мережі повідомив, що могло трапитися справжнє лихо, бо граната була бойовою.
Захоплення будівлі Кабміну: що відомо
- У Києві чоловік з гранатою вранці 4 серпня увійшов до будівлі уряду та погрожував її підірвати. Очевидці розповіли, що він навіть висмикнув чеку. Мотиви його дій наразі невідомі.
- Правоохоронці одразу ж розпочали спеціальну операцію. З нападником почали вести перемовини.
- Депутат Ірпінської міськради Антон Головенко розповів, що нападник – ветеран війни, служив снайпером.
Спецоперація під будівлею Кабміну: дивіться відео