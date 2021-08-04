Чоловіка, який прийшов з гранатою у Кабмін, затримали

Правоохоронці затримали чоловіка, який вранці 4 серпня з гранатою прийшов у будівлю Кабінету Міністрів. Він навіть перепросив за свої дії.

Спецоперація зі затримання чоловіка завершилася успішно. Перемовини правоохоронців з нападником дали результат.

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Чоловіка з гранатою затримали

У результаті чоловік, який приніс у будівлю Кабінету Міністрів гранату, погодився здатися. Він також вибачився перед поліцейськими. Після цього зловмисника затримали.

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський у мережі повідомив, що могло трапитися справжнє лихо, бо граната була бойовою.

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У Києві чоловік з гранатою вранці 4 серпня увійшов до будівлі уряду та погрожував її підірвати. Очевидці розповіли, що він навіть висмикнув чеку. Мотиви його дій наразі невідомі.

Правоохоронці одразу ж розпочали спеціальну операцію. З нападником почали вести перемовини.

Депутат Ірпінської міськради Антон Головенко розповів, що нападник – ветеран війни, служив снайпером.

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