Чоловіка, який вчинив смертельну ДТП у Києві, взяли під варту

Шевченківський районний суд Києва 1 травня ухвалив рішення про взяття під варту винуватця смертельної ДТП у столиці. Мовиться про аварію, яка сталася на бульварі Лесі Українки і забрала життя молодої дівчини.

За рішенням суду, Павла Білоконя відправили під варту до 30 червня без права внесення застави.

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Як минуло судове засідання

Адвокат винуватця ДТП заявив, що на даному етапі вина підозрюваного не доведена, а докази формальні. За словами захисника, найбільш доречним було б випустити хлопця під заставу або відправити під домашній арешт. Відомо, що адвокат планує подавати апеляцію.

Прокурор також офіційно спростував інформацію про те, що Білокінь може бути родичем ексглави МВС.

Позиція винуватця ДТП

Сам водій усвідомив скоєне, визнав свою провину і готовий співпрацювати зі слідством. Він розповів, що пасажирки просили його зупинити авто, але мокра дорога завадила це зробити.

Це був азарт! Їхав з дівчатами, це не спеціально сталося,

– сказав Білокінь.

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