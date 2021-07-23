Засипало землею: під Львовом чоловіка викопали з траншеї – фото

23 липня 2021 , 16:07
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Джерело:

ДСНС Львівщини

Поблизу Стрия на Львівщині 39-річний чоловік копав рів і раптом на нього почав зсуватися ґрунт. На місце події прибули рятувальники. Вони витягнули чоловіка та госпіталізували. В якому він стані – невідомо.

Інцидент трапився 23 липня. На фото видно, що чоловікові також допомагали місцеві жителі.

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Викопували лопатами 

  • Подія трапилась в селі Іванівці Стрийського району.
  • Глибина траншеї становила щонайменше 3 метри.
  • Спочатку потерпілого викопали лопатами.
  • Потім за допомогою спецоснащення витягнути на поверхню.
  • Працівники ДСНС віднесли чоловіка до авто швидкої. 
  • Наразі немає жодної інформації про його стан. 

 
Чоловіка засипало землею, коли він копав рів / Фото ДСНС Львівщини


Рятувальники з місцевими викопали постраждалого / Фото ДСНС Львівщини

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Чоловіка забрала швидка і про його стан наразі не відомо / Фото ДСНС Львівщини


Це трапилось в селі Іванівці на Стрийщині / Фото ДСНС Львівщини

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Автор: Олег Терещенко