Чи можуть чоловіків 60+ відправляти у штурмові бригади: пояснення Міноборони

В Україні чоловіки віком понад 60 років не підлягають обов’язковій мобілізації навіть під час воєнного стану. Водночас вони можуть добровільно укладати контракти із ЗСУ.

У Міністерстві оборони пояснили, на які напрямки служби залучають таких військовослужбовців.

Де можуть служити добровольці віком понад 60 років?

Для добровольців віком 60+ передбачено однорічний контракт із можливістю продовження служби. Відповідні зміни були запроваджені указом президента №108/2026.

Водночас у військовому відомстві наголошують, що чоловіків цієї вікової категорії зазвичай не залучають до штурмових підрозділів або безпосередніх бойових дій на передовій. Основний акцент робиться на посадах, де найбільш важливими є професійний досвід, технічні знання та організаційні навички.

Найчастіше добровольців віком понад 60 років призначають у сфери логістики, зв’язку, ремонту техніки, роботи в навчальних центрах або територіальних центрах комплектування. Також вони можуть виконувати обов’язки інструкторів, консультантів чи водіїв забезпечення.

У Міноборони зазначають, що контракт для військовослужбовців 60+ укладається виключно на добровільній основі. Крім того, військовий повинен бути визнаний придатним до служби за станом здоров’я.

Контракт укладається виключно за особистою згодою та передбачає строк дії один рік. Також встановлюється випробувальний період тривалістю до шести місяців, після чого контракт може бути продовжений за взаємною згодою сторін,

– зазначають у Міноборони.

Переведення можливе лише за власним бажанням або після завершення визначеного терміну служби на посаді.

Головна мета залучення добровольців 60+ – використання їхнього професійного та життєвого досвіду у сферах, де він може бути найбільш корисним для армії. Саме тому йдеться насамперед про тилові, навчальні або технічні напрямки, а не про участь у штурмових операціях.

Як укласти контракт 60+?

Добровольці можуть підписати річний контракт зі Збройними силами України після проходження військово-лікарської комісії та погодження кандидатури.

Подати заявку можуть громадяни, які визнані придатними до служби військово-лікарською комісією, мають військовий досвід або відповідну військово-облікову спеціальність. Перевагу надаватимуть тим, хто звільнився зі служби після 2015 року, брав участь у бойових діях або має дефіцитні спеціальності.

Процедура оформлення контракту складається з кількох етапів. Спочатку командир військової частини звертається до територіального центру комплектування для організації медичного огляду кандидата. Після позитивного висновку ВЛК формується клопотання до Генерального штабу ЗСУ щодо погодження кандидатури.

Для укладення контракту добровольцям необхідно підготувати пакет документів, зокрема довідку МВС про судимість, копії військово-облікових документів, документи про освіту та письмову згоду на обробку персональних даних. За наявності також можна подати документи про участь у бойових діях, поранення або державні нагороди.

Після погодження кандидатури особову справу формують у 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, де й завершують процедуру оформлення контракту. Подати заявку можна через офіційний сайт центру рекрутингу або особисто у представництвах у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові та Сумах.