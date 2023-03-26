Чоловіків, які незаконно перетинали кордон, повертатимуть: що їх чекає

Українців, які виїхали за кордон незаконно, повертатимуть назад. Їх притягнуть до відповідальності. Прикордонники вже співпрацюють з іноземними колегами щодо цього.

З перших днів повномасштабної війни прикордонники співпрацюють з країнами ЄС та Молдовою, тому втікачі нестимуть відповідальність. Про це розповів речник прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Втікачів повернуть

Коли з'явилися обмеження на виїзд із країни для чоловіків, збільшилась кількість громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Однак навіть якщо це їм вдасться, то надалі в них би не вийшло влаштуватися в Європі. Втікачів-порушників повертають назад в Україну. "Біженцями" вони бути не можуть, хоча багато хто намагається попросити для себе цей статус, але підстав на це немає.

Демченко розповів, що ДПСУ співпрацює з колегами із ЄС і Молдови, щоб протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Тому речник закликав усіх тих, хто стоїть за організацією подібних "мандрівок" утриматися від цього в майбутньому.

Виїзд чоловіків призведе до негативних наслідків

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголошував, що виїзд чоловіків за кордон призведе до знищення України. Він зазначив, що людина може жити так, як вона хоче у мирний час. Однак під час війни громадянин несе відповідальність за свою державу.

Тому Подоляк відкинув це питання. Тема виїзду чоловіків за кордон не стоїть на порядку денному.