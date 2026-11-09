Сутичка на Петропавлівській Борщагівці: з'явились нові підозрювані у справі

У понеділок, 2 листопада, у Петропавлівській Борщагівці сталась масова сутичка за участі військових. Ще один фігурант, який штовхав автобус Національної гвардії на Київщині, отримав підозру

Ним виявився 22-річний хлопець. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Що відомо про справу?

У понеділок, 9 листопада, правоохоронці затримали ще одного фігуранта сутички на Київщині, яка сталась 2 листопада. Чоловіку, який штовхав автобус НГУ в Петропавлівській Борщагівці, оголосили підозру за частиною 1 статті 114-1 ККУ, в якій йдеться про перешкоджання діяльності військових.

За даними слідства, у Петропавлівській Борщагівці Бучанського району він закликав присутніх перекинути автобус Нацгвардії, у якому перебували військовослужбовці. Окрім того, разом з іншими особами він розхитував транспорт та бив ногами по кузову.

Правоохоронці зазначають, що блокування в’їздів і виїздів з території підрозділу обмежило рух транспорту та ускладнило виконання завдань військовослужбовцями. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

Зазначимо, що у п'ятницю, 6 листопада, суд обрав запобіжний захід ще одній фігурантці сутички у Петропавлівській Борщагівці Валерії Ладиці. Слідство встановило, що вона також штовхала службовий автобус Національної гвардії України та підбурювала натовп його перекинути.