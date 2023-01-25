На голову вищі за Т-72 чи Т-90: у чому переваги танків Leopard та Abrams, які будуть у ЗСУ

Україна отримає від союзників танки Leopard та Abrams. В комплексі з іншою зброєю вони звільнятимуть українські території.

Про це для 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

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"Самі танки не вирішують нічого на полі бою. Вони є частиною танкового або іншого механізованого дивізіону чи бригади, які мають певний штатний розклад. До того, як нам нарешті ухвалили рішення передати танки, надали дуже непогані бронемашини, БТР, БМП", – розповів Гетьман.

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За словами експерта, це буде дієвим разом з самохідними артилерійськими установками. Він сказав, що Україні потрібні й вертольоти Apache для прикриття з повітря. Вони, як зазначив Гетьман, прикривають війська, які наступають, від таких самих вертольотів ворога.

Що можуть Leopard та Abrams

Гетьман вважає, що Україна може сформувати 3 – 5 бригад, які будуть майже повністю озброєнні сучасними натівськими засобами. Вони зможуть на лінії фронту робити глибокі прориви й знищувати ворога.

Leopard чи Abrams не просто трішки кращі ніж Т-72 чи Т-90. Вони на голову за них вищі. Це неможливо порівняти. Були випадки зіткнення Abrams і Т-72 у Бурі в пустелі. Тоді в танковому бою знищили тисячу радянських танків і лише кілька Abrams. Це говорить про якість, – розповів військовий експерт.

Він додав, що росіяни не мають такого протитанкового озброєння, як в Україні. Окупанти користуються старими зразками.

Різниця між танками

Гетьман сказав, що є багато модифікацій Leopard та Abrams. За його словами, ці танки схожі, бо в їхній основі лежить спільна робота німців та американців.

"Якщо вже їх порівнювати, то краща броня і постріли все ж таки в Abrams. Проте недоліком Abrams є те, що вони споживають більше пального. Приблизно – у півтора раза. Всі звикли до того, що німецькі танки непогані. Це справді так. Проте американські не пасуть задніх", – додав Гетьман.



Навіщо Україні німецькі танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу