Ведучий з Литви закликав до позбавлення батьківських прав за російський контент: його звільнили

Національний мовник Литви розірвав контракт із Альґісом Раманаускасом через його суперечливі заяви. Висловлювання телеведучого про споживання російського контенту розслідує прокуратура.

Громадський мовник LRT припинив співпрацю з телеведучим Альґісом Раманаускасом після його неоднозначних заяв, які викликали широкий суспільний резонанс та привернули увагу правоохоронних органів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Delfi та LRT.

Дивіться також Литва пропонує направити в Україну війська ЄС у відповідь на солдатів КНДР у Росії

Чому звільнили литовського телеведучого

У вересні в інтерв’ю на платформі YouTube Раманаускас заявив, що батьків, які дивляться російські фільми та слухають російську музику, слід позбавляти дітей.

Уявіть собі домашнє господарство, де батько голосно включив російський фільм, а мама голосно слухає російську музику. Так їх... Тут тільки питання, що робити спочатку: відібрати дітей, а потім розстріляти, або на очах у дітей... Ні, звичайно, відібрати дітей і потім. Дітей треба відбирати у таких,

– наголосив телеведучий.

Ці слова стали причиною гострої критики з боку політичних діячів, правозахисників і громадськості. Представники Литовського центру з прав людини та політичних партій звернулися до прокуратури з вимогою розслідувати можливе підбурювання до насильства.

Громадський мовник LRT швидко відреагував на ситуацію. У заяві мовника підкреслюється, що етичні стандарти компанії поширюються не лише на співробітників, а й на всіх творців контенту, оскільки їхні публічні висловлювання асоціюються з репутацією LRT. Через повторювану риторику Раманаускаса, яка суперечить цим стандартам, було прийнято рішення замінити його у програмі "Велосипедні новини".

Що очікує на Раманаускаса далі

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом публічного підбурювання до насильства. Прокуратура аналізує висловлювання телеведучого, щоб визначити, чи містять вони ознаки розпалювання ненависті на національному або мовному ґрунті. Наразі обвинувачення нікому не пред’явлено, але слідство триває.

Зверніть увагу! Після хвилі критики Раманаускас спробував виправдатися та перепросив у соціальних мережах. Він наголосив, що його слова були вирвані з контексту, і він не мав на меті ображати російськомовних громадян Литви. За його словами, він критикує не людей, а явище "русифікованої Литви" та популяризацію російської культури, яку він вважає небезпечною.

Окрім втрати співпраці з LRT, Раманаускас тимчасово призупинив своє членство у політичній партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи". Також він отримав попередження від Комісії з питань радіо та телебачення. Попри це, телеведучий заявив, що використає час після звільнення для реалізації інших проєктів.