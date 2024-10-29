"Гра в російську рулетку": чому ворог використовує вдвічі більше снарядів КНДР, ніж власних

Російська армія почала частіше використовувати снаряди КНДР, ніж власного виробництва. Країна-агресорка для атак проти України застосувала тільки 30% своїх російських снарядів, а 60% – тих, що надала Північна Корея, ще 10% – Іран.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу пояснив, з чим це може бути пов'язано та наголосив, що на своїх складах росіяни намагаються накопичити боєприпаси російського виробництва, а не північнокорейського.

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Рівень якості боєприпасів Росії, КНДР та Ірану

Основний розхідник для російської армії на війні – це боєприпаси з КНДР, їх окупанти навіть не залишають надовго зберігатися на арсеналах. А зброю власного виробництва навпаки складають в певному обсязі на майбутнє. Тому що російські боєприпаси, за оцінкою Коваленка, за якістю значно кращі, ніж північнокорейські.

Під час використання цієї зброї починається гра в російську рулетку: вибухне снаряд північнокорейського виробництва в самій гаубиці, чи все ж таки він зробить постріл. А якщо зробить постріл, то чи вибухне він, коли прилетить на позицію, якщо взагалі по ній влучить,

– зазначив Коваленко.

Зі слів військово-політичного оглядача, росіяни не використовують виключно північнокорейські боєприпаси, а застосовують і власні, роблять певні пропорції. Він зауважив, що іранські боєприпаси за якістю теж значно кращі, ніж виробництва КНДР.

Росія не відчуває "снарядного голоду"

Поки що ворогу, як пояснив військово-політичний оглядач, завдяки наявності боєприпасів КНДР вдається розв'язати проблему "снарядного голоду".

Якби постачання зброї з Північної Кореї та Ірану не було, Росія, на його думку, сьогодні мала б такий потенціал артилерії на полі бою, який не дозволяв би їй ані наступати, ані навіть тримати оборону.

З такими показниками виробництва боєприпасів, який має Росія, вона почала б вже відступати, але нині вона має достатнє постачання від своїх партнерів, щоб продовжувати наступальні дії,

– озвучив Коваленко.

Зазначимо, що видання Bloomberg пише, що у розвідці Південної Кореї вважають, що КНДР поставила Росії 8 мільйонів снарядів 122-го та 152-го калібрів, а також 100 ракет та протитанкові комплекси.