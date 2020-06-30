Згідно з опитуванням центру Разумкова, серед українців значно знизився рівень довіри до Володимира Зеленського. Натомість позиції представника ОПЗЖ Юрія Бойко суттєво підвищуються. За словами політолога Бориса Тизенгаузена, не останню роль в цьому грає та кількість медіа, які перебувають у холдингу, яким, фактично, керує Віктор Медведчук.

Адже майже весь новинний порядок денний зараз віддається саме каналами цього новинного пула. Про це Борис Тизенгаузен розповів в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

Зверніть увагу Падіння рейтингу Зеленського: кого українці обрали б президентом зараз

Крім цього, на думку політолога, зростання популярності в рейтингах Юрія Бойка пов'язано з тим, що політик більш вдало грає на темі миру, Донбаса, дружби. Тобто, припинення вогню.

Все тому, що в Зеленського зараз дещо інші проблеми. А от в електоральній карті президента досить багато людей, які хотіли б цього миру.

Тому Бойко поступово відтягує їх на себе,

– пояснив Борис Тизенгаузен.

Також політолог зауважив, що за останніми соціологічними опитування дещо зросли рейтнги "Європейської солідарності". Тому що вони, фактично, "з’їли" електоральне поле "Голосу".

Він відзначив, що рейтинги "Батьківщини" падають, тому що вони не видають нічого нового. "З року в рік ми чуємо приблизно одне й те ж саме. Є певна політична втома у старих гравців", – додав він.



Кого б українці вибрали президентом / Інфографіка 24 каналу

За словами політолога, справжнім рейтингом Зеленського буде результат на місцевих виборах. І вказав, що підтримка "Слуги народу" зараз падає швидше, ніж президента.

Президенту вдалося трохи відбудуватися від "Слуги народу", хоча він їх всіх провів під власним брендом,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Володимиру Зеленському вдалося відбудуватися через значну кількість скандалів, які генерують "слуги народу".

"Скандалів з Зеленським значно менше. Тому йому вдається триматися краще, ніж його рукотворному бренду", – наголосив політолог.

Хто може стати головними конкурентами монобільшості на місцевих виборах

На думку Бориса Тизенгаузена, все залежить від регіонів. Наприклад, якби Вакарчук не здав позиції, то міг би у Львові та частково у Києві скласти "Голосом" конкуренцію "Слузі народу". "У південних та східних регіонах – це, безумовно, ОПЗЖ", – зазначив він.

Політолог також розповів, що загалом по всій країні минулого разу "Батьківщина"непогано показала себе на минулих місцевих виборах. Тому що у "Батьківщини" ніколи не припинялась робота її місцевої мережі.

Майже в кожному місті працює приймальна партії, туди ходять люди. Тобто, у "Батьківщини" - найбльш розвинена мережа по країні,

– пояснив Борис Тизенгаузен.

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