Укр Рус
14 квітня, 23:01
3

У частині Чернігова зникло світло: у чому причина

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У частині Чернігова зникло електропостачання.
  • Без світла залишилося 4300 абонентів.

Увечері 14 квітня у частині Чернігова зникло електропостачання. Тисячі людей опинилися у темряві.

У "Чернігівобленерго" пояснили, що сталося.

Чому у Чернігові зникло світло?

Там зазначили, що північна частина Чернігова знеструмлена через пошкодження кабельної лінії.

Без світла – 4300 абонентів.

Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання,
 – заявили в обленерго о 21:33

Нагадаємо, що критична інфраструктура Чернігівської області постійно зазнає російських обстрілів. 

Так, 13 квітня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Без світла залишилися понад 12 тисяч абонентів цього ж району.

6 квітня внаслідок російського обстрілу були пошкоджені енергооб'єкти у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському та Корюківському районі. Сотні тисяч людей залишилися без світла.

Чому в Україні знову відключають світло

  • У компанії ДТЕК кажуть, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою навіть після завершення опалювального сезону.

  • Колишній керівник Укренерго Володимир Кудрицький пояснює: зараз повноцінно не працюють два важливі джерела електроенергії – імпорт з Європи та газова генерація. Причина – рішенні регулятора НКРЕКП. Він встановив занижені ціни на електроенергію для бізнесу, через що імпорт електрики став невигідним, а газові електростанції не можуть працювати без збитків.

  • За словами Кудрицького, ресурсів в Україні достатньо, але через неправильне регулювання утворився штучний дефіцит. У результаті бізнес замість дешевшої електрики змушений використовувати дорогі дизель-генератори.

  • Енергетичний експерт Володимир Омельченко додає ще одну причину – погоду. Через хмарність сонячні електростанції виробляють менше електроенергії. Він також підтверджує, що через рішення регулятора: зупинилася частина газової генерації, обмежили імпорт електроенергії. Саме це, на його думку, і стало головною причиною повернення відключень. 