Байдена вже давно замінили б: чому Демократична партія США досі не робить цього

Демократична партія США вже давно роздумує над варіантом заміни Джо Байдена. Однак це зробити не так легко.

Демократи перебрали всі варіанти та не знайшли кандидата, який би підходив на цю посаду. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що партія Байдена вже усвідомила, що вони можуть програти виборчу кампанію.

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Чому демократи досі не замінили Байдена

За словами політолога, якби можна було просто замінити Байдена, то Демократична партія зробила б це давно. Розмови про це почались між демократами ще задовго до дебатів між Байденом та Дональдом Трампом.

Наприкінці 2024 року соціальне опитування серед американців показало, що велика кількість людей сумнівається у його якісній роботі на посаді президента через стан власного здоров'я.

Демократи провели всі дослідження, які тільки могли, здійснили будь-яке моделювання, врахували всіх, кого завгодно. Скоріш за все, дійшли до невтішного висновку, що інших кандидатів у них немає,

– пояснив Загородній.

Якщо Байден виграє вибори, є ймовірність, що демократи будуть покладатись на його віцепрезидента. Однак вони, на думку політолога, вже змирились із програшем виборчої кампанії та сконцентруються на виборах в Конгресі США.