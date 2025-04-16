"Двоє китайців точно не допоможуть": на що робить ставку Росія на полі бою

Росія продовжує накопичувати сили, проводити мобілізаційні заходи та вербувати у своє окупаційне військо іноземців. Допомагає країні-агресорці з ресурсом для продовження бойових дій і Північна Корея.

Військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь у розмові з 24 Каналом розповів, що боєприпасами російську армію забезпечує сьогодні КНДР, а основний людський ресурс на фронті – саме російський.

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Яка могла бути ціль у китайців, взятих в полон?

Людей, які б за гроші були готові йти гинути, по світу, як зауважив Самусь, дуже мало. Росіяни, з його слів, це нація, а скоріше сукупність осіб, яка може вмирати за виплати, при чому робити це свідомо.

Не думаю, що якісь інші країни можуть допомогти Кремлю втрачати щодня по 1200 – 1500 військовослужбовців. Такі ресурси жодна країна, окрім Росії, не зможе потягнути,

– зазначив Самусь.

Військовий експерт прокоментував ситуацію зі взятими в полон на Донеччині китайцями. На його думку, таких бійців з Китаю в російській армії незначна кількість.

Двоє китайців точно не допоможуть Росії. 10 тисяч північнокорейців також не суттєво допомогли росіянам. Головна ставка в них на російське "м'ясо",

– озвучив Самусь.

На думку військового експерта, ситуація з китайськими військовополоненими демонструє проведення спецслужбами Китаю та воєнною розвідкою операції з проникнення у збройні сили Росії. Таким чином завдяки участі своїх розвідників у боях та перебуваючи всередині російського війська Пекін міг отримувати інформацію про найновіші аспекти розвитку бойових дій.

Зазначимо, що російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко наголосив, що в Росії є три основних джерела поповнення армії. Нині активними темпами проходить весняний призов. Країна-агресорка планує залучити до свого війська 160 тисяч осіб. Значну частку в армії складають росіяни, які мають проблеми з законом, обираючи замість в'язниці – поїхати на фронт. Він пояснив, чому саме цей ресурс ув'язнених в Росії нескінченний.