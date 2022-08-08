Чому насправді Ердоган погодився платити частково у рублях за газ: політолог назвав причини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях, а також згадав про картки "Мір". Це сталося після його зустрічі з російським диктатором путіним.

В ефірі 24 каналу політолог Олег Саакян пояснив, що такі рішення Ердогана криються в російських грошах, які турецький президент хоче утримати.

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Політолог пояснив, що відбувається міграція російських олігархів та їх компаній до Туреччини. Зокрема Яндекс переїжджає, а також ще декілька корпорацій, які повʼязані з росією. Вони різко змінюють юрисдикцію та перефарбовуються в турецькі компанії, аби на них не діяли санкції Заходу.

Ця міграція відбувається ще й у Вірменію. Також частково в Казахстан, проте там несприятливі умови й тому частина компаній відмовилися. Казахстан зайняв куди більш жорстку позицію щодо путінського режиму,

– повідомив Олег Саакян.

"Картки "Мір" й інтеграція банківської системи росії має допомогти цим корпораціям. Відповідно через них буде відбуватися взаємодія з іншими російськими компаніями, що залишилися в росії. ", – додав Саакян.

російські туристи

Олег Саакян додав, що таке рішення ще й спрощує обслуговування російських туристів. Адже країні-агресорці потрібно, щоб картками "Мір" користувалися. Відповідно значна частина туристів, яка приїде до Туреччини, спокійно їх використовуватиме. Це буде створювати ілюзію, що банківська система росії функціонує нормально й нічим це не загрожує пересічному росіянину. При цьому Туреччина отримує притік грошей.

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