Фінляндія – чи не єдина країна Європи, яка із 1991 в рази наростила здатність до ведення війни високої інтенсивності.

Приклад для всіх

Фінляндія діяла не так, як повальна більшість країн Європи, що "прогресивно демілітаризувалися" до того рівня, що Україні не можуть норм допомогти важкою зброєю.

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Таким підходом Суомі стала прикладом нормальної озброєної позаблоковості. На противагу позаблоковості курця від Фьодрича (четвертий президент України Віктор Янукович – ред.), коли ні в НАТО, ні свою армію не розвивали.

Сміливо до НАТО

А тепер, поки Московія загрузла в Україні, фіни можуть крутити дулі московитам і не побоюючись нічого йти в НАТО.

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