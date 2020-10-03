Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що рішення про запрошення в ТКГ першого прем’єра Вітольда Фокіна було колективним. Щоправда, якби він до цього відзначався б скандальними заявами, його ніхто не запрошував би.

Єрмак прокоментував призначення Фокіна

Як зауважив очільник ОПУ в ефірі одного з українських телеканалів, рішення про призначення Фокіна ухвалювали з огляду на його політичний досвід. Про це повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Кравчук розповів, чи шукає заміну Фокіну в ТКГ

"Рішення про запрошення ухвалювали з огляду на те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов дуже довгий шлях і є дуже відомим на Донбасі. Плюс він має великий політичний досвід. Тобто було бажання, щоб така людина з таким досвідом та мудрістю додалася в ТКГ", – зауважив Єрмак.

Водночас він додав, якби Фокін робив подібні заяви щодо Донбасу раніше, то його б не запрошували до ТКГ.

"Якщо ця позиція стає публічною, то цьому слід надати оцінку, і її було надано", – підкреслив очільник президентського офісу.

Додамо, що Фокін був першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Радимо ознайомитися Зашкварені чиновники – на вихід: гучні скандали, які завершилися звільненням

Що заявляв Фокін про Донбас