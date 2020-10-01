Днями президент Зеленський підписав указ, яким звільнив від участі у переговорному процесі в рамках ТКГ Вітольда Фокіна. Той обіймав посаду першого заступника глави української делегації Леоніда Кравчука.

Поки що заміну Фокіну не шукають. Про це сам Кравчук розповів в інтерв’ю ТСН. Він зауважив, що тепер може повпливати на питання щодо призначення нових заступників.

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Мовляв, раніше, коли Фокіна призначали у ТКГ, в нього такої можливості не було.

Я не знаю, чи потрібно знову шукати заміну… І я не думаю, що це так просто й легко зробити, хоч як би цього не хотілося. Ми подумаємо над цим питанням. Я тоді не мав жодного стосунку до призначення Вітольда Павловича, бо не виконував роль голови делегації. А тепер це питання не може бути вирішене без моєї участі. Я братиму активну участь і пропонуватиму всебічно аналізувати. Будемо шукати, якщо потрібно. А може, будемо поки що так працювати,

– сказав він.

Кравчук додав: питання поки не на порядку денному.

Глава української делегації в ТКГ також розповів, що головним завданням Фокіна в команді було встановити інформаційні й інші контакти, дискусії на рівні громадянського суспільства, на рівні політикуму, а також – на рівні людей, які вийшли з окупованих територій Донбасу.

"Їх 1,7 мільйона живуть на підконтрольній Україні території. А ще ж живуть на непідконтрольній. І встановити між ними контакт і дискусії, і шукати, як краще вирішити основне питання — миру. Поки що нам це не вдалося. І я не думаю, що це так просто й легко зробити, хоч як би цього не хотілося", – пояснив Кравчук.

Що ще Кравчук сказав про звільнення Фокіна:

Кравчук зауважив, що заява Фокіна про те, що він "не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі" може бути викликана тим, що тривалий час політик не був в інформаційно-політичному просторі.

Втім, заява, на думку Кравчук, збурила суспільство і підвела його до червоної лінії. Відтак, щоб "не підіймати хвилю й не ділити Україну" Фокіну сказали, що він має визначитися з позицією та своїм подальшим перебуванням в ТКГ.

"Ми ні в чому не звинувачували Вітольда Павловича, а просто сказали: така ситуація склалася… І я з ним поговорив. Я також зрозумів Вітольда Павловича, що він хоче сам це питання вирішити, не доводячи до якогось адміністративного сплеску. Знаю, що з ним спілкувався й очільник ОПУ Андрій Єрмак. Думаю, що заява делегації, і позиція самого Єрмака дали підстави, щоб президент вирішив це питання указом", – сказав Леонід Кравчук.

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Також перший український президент зазначив, що не знав раніше про таку позицію Фокіна щодо Донбасу. Він також припустив, що до таких слів Фокіна могли підштовхнути "гострі питання" та "емоційний настрій" нардепів на комітеті.

Які скандальні висловлювання про Донбас вже робив Фокін: