Судова реформа Нетаньягу: чому в Ізраїлі спалахнули протести та які цілі переслідує прем'єр

Ізраїль сколихнула чергова хвиля протестів проти політики прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо судової реформи. Останньою краплею для протестуючих була відставка міністра оборони, який публічно засудив судову реформу Нетаньягу.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, чому ізраїльтяни протестують проти судової реформи Нетаньягу, а також розповів, як вона може вплинути на ситуацію в країні та відносини із США.

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Протести в Ізраїлі: хронологія подій

В Ізраїлі ввечері 26 березня тисячі людей вийшли на вулиці після рішення прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу звільнити міністра оборони Йоава Ґаланта, який закликав призупинити впровадження судової реформи.

Десятки тисяч демонстрантів перекрили велику автомагістраль Аялон у Тель-Авіві, вони розпалили багаття на трасі та залишалися там всю ніч.

З самого початку протестів поліція намагалася розігнати протестувальників. Однак це викликало лише посилення протестних настроїв. Пізніше протестувальникам вдалося прорватися до резиденції глави уряду в Єрусалимі.

За оцінкою ЗМІ, на акціях лише у Тель-Авіві зібралося близько 60 тисяч людей. Низка експертів заявляє, що по всій країні вночі в демонстраціях брали участь до 200 тисяч людей. Однак на ранок їх стало ще більше.

Ближче до ранку поліція силою частково розігнала масовий протест у Тель-Авіві. Проти демонстрантів використовували водомети.

Центральна вулиця у Тель-Авіві була заблокована приблизно на п'ять годин, після чого поліція вирішила зачищати її. Зокрема, було помічено, що колона поліції на конях пробивається в натовп, а десятки офіцерів просуваються до протестувальників у шерензі, супроводжувані важкими автомобілями з мигалками.

Пізніше проти демонстрантів почали застосовувати водомети. Зрештою, поліції вдалося відтіснити протестувальників на пагорб поруч із шосе, звідки протест продовжився, але поліція вирішила і звідти прогнати активістів.

Місцеві телеканали запевняли, що нібито поліція вела переговори з демонстрантами, перш ніж застосувати силу, і більшість демонстрантів зійшли з дороги, але деякі залишилися, відмовляючись зрушити з місця.

Вже на ранок стало відомо, що найбільший в Ізраїлі аеропорт імені Бен-Гуріона у Тель-Авіві призупинив вильоти літаків в понеділок через страйк, до проведення якого закликала профспілка "Гістадрут" на знак протесту проти судової реформи.

Канал CNN повідомляє, що глава Загальної федерації профспілок Ізраїлю Арнон Бар-Давид оголосив про "історичний" загальний страйк, щоб "зупинити цю судову революцію та божевілля".

Речник адміністрації аеропортів Ізраїлю Офер Лефлер повідомив зранку, що всі вильоти скасовані, а що стосується літаків, які прибувають, то до посадки будуть допущені тільки ті рейси, які вже перебувають в небі. За його словами, аеропорт очікує близько 70 000 пасажирів у понеділок, половина з яких злетить, а половина приземлиться.

Що викликало протестні настрої в ізраїльтян

Однак важливо зрозуміти – що саме викликало таку реакцію ізраїльтян? Варто нагадати, що 26 березня міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант закликав уряд скасувати впровадження судової реформи, заявивши, що запеклі суперечки навколо неї несуть загрозу для національної безпеки.

Він закликав Нетаньягу все ж дослухатися до народу Ізраїлю, адже за різними оцінками попередній протест 11 березня зібрав на вулицях Ізраїлю близько 500 тисяч людей. І це щось та й значить.

Поглиблення розколу проникає у військові та оборонні інститути – це явна, безпосередня та реальна загроза безпеці Ізраїлю. Я підтримую реформування системи правосуддя, але це має бути зроблено зі схвалення суспільства. План перегляду судової системи, оголошений 4 січня, ввів Ізраїль у найважчу політичну кризу за останні роки та масові протести, в яких брали участь одномоментно до 500 тисяч осіб,

– сказав Ґалант.

І що зробив у відповідь прем'єр Нетаньягу? Він в той же день відправив у відставку міністра оборони Йоава Ґаланта після його незгоди із судовою реформою.

Нетаньягу заявив Ґаланту, що він втратив довіру до міністра оборони після того, як той "діяв за спиною уряду". Тепер в ізраїльського прем'єра 48 годин, щоб призначити нового міністра оборони.

І така реакція Нетаньягу і викликала ще більше обурення ізраїльського народу, який і вийшов на протест напередодні. На додачу до цього, варто сказати, що Нетаньягу напередодні просунув ще й закон, який по суті убезпечує його від відставки за проведення судової реформи.

Вже відомо, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд та прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зупинити судову реформу на тлі масових протестів.

Він вважає, що реформа може загрожувати безпеці та економіці країни. Тобто, Герцог по суті підтримав тезу міністра оборони Ізраїлю, якого Нетаньягу відправив у відставку.

Президент Ізраїлю заявив, що всім фракціям Кнесету необхідно "поставити громадян понад усе і діяти відповідально та сміливо без подальшого зволікання".

Звертаюся до прем'єр-міністра, членів уряду, компаній та членів коаліції: почуття важкі та болючі… Заради єдності з народом Ізраїлю, заради покладеної на нас відповідальності я закликаю вас негайно зупинити законодавчий процес,

– сказав Герцог.

Білий дім також закликав владу Ізраїлю знайти компроміс у внутрішній політиці на тлі масових протестів. Керівник пресслужби Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон заявив, що саме демократичні цінності завжди повинні залишатися відмінною рисою американо-ізраїльських відносин.

Згідно із заявою Вотсона, демократичні суспільства зміцнюються завдяки системі стримувань та противаг. Тобто, це натяк на те, що вулицю все ж треба почути.

Окрім того, вже відомо, що на знак протесту генеральний консул Ізраїлю у Нью-Йорку Асаф Замір після 18 місяців роботи подав у відставку.

У своїй заяві він додав, що після рішення Нетаньягу звільнити міністра оборони, він більше не може продовжувати представляти цей уряд.

Настав час мені приєднатися до боротьби за майбутнє Ізраїлю,

– сказав він.

Що не так із судовою реформою в Ізраїлі

Але, що ж там за судова реформа така, що через неї такий переполох? Якщо дуже просто, то по суті, судова реформа дасть ізраїльському парламенту, Кнесету, а отже, і правлячим партіям, більше контролю над судовою системою Ізраїлю.

Від того, як відбираються судді, до того, щодо яких законів Верховний суд може ухвалювати рішення, і навіть дати парламенту повноваження скасовувати рішення Верховного суду.

І такі зміни можуть стати найбільш значними змінами в судовій системі Ізраїлю з моменту його заснування у 1948 році. Але, говорити про те, що судова реформа не потрібна – теж неправильно. І тут треба дуже обережно робити висновки.

Річ у тім, що формально Ізраїль не має ухваленої конституції, а лише певний набір законів. А це робить Верховний суд ще більш потужним і з цим потрібно було щось робити.

Судова реформа, яка наразі викликала обурення – це пакет законопроєктів, які мають пройти три голосування в Кнесеті, перш ніж вони стануть законом. Для уряду Нетаньягу важливим є законопроєкт, який змінює склад комітету з дев'яти членів, який обирає суддів.

Уряд хоче більше місць в цьому комітеті. На користь такої позиції Нетаньягу запевняє, що Верховний суд став замкнутою, елітарною групою, яка не представляє ізраїльський народ. Окрім того, Верховний суд часто бере на себе зовсім не властиві йому повноваження. На користь своєї позиції Нетаньягу вказує на політику США, де політики контролюють, яких саме федеральних суддів призначають.

Є ще один законопроєкт, який просуває уряд Нетаньягу – парламент зможе скасовувати рішення Верховного суду. І позицію щодо такого положення озвучив міністр юстиції Ізраїлю Ярів Левін.

Ми йдемо на вибори, голосуємо, і раз у раз за нас вирішують люди, яких ми не обирали. Верховний суд не повинен втручатися у волевиявлення людей, які голосують за політиків до влади. У нього мають бути інші повноваження,

– сказав Левін.

Але, чому ж тоді ізраїльтяни не задоволені судовою реформою? Річ у тім, що є ще один законопроєкт в рамках реформи, який фактично встановлює норми, за якими чинного прем'єр-міністра Ізраїлю практично неможливо відправити у відставку.

Згідно із законопроєктом, у відставку можна відправити прем'єра, лише якщо це підтримає дві третини Кнесету. Та ще й причини для відставки обмежуються фізичною та розумовою недієздатністю прем'єра.

Критики уряду кажуть, що Нетаньягу просуває реформу через власний судовий процес у справі про корупцію, де його звинувачують у шахрайстві, хабарництві та зловживанні довірою.

Тобто, протестувальники вважають, що Нетаньягу переробляє закон під себе. Окрім того, критики Нетаньягу стверджують, що якщо уряд матиме більший вплив на призначення суддів, то ті судді працюватимуть на користь Нетаньягу.

До чого тут палестинське питання

Але це ще не все, адже тут виринає і палестинське питання, до якого Нетаньягу ставиться доволі критично, або навіть радикально.

Опозиція наразі стурбована тим, що якщо політики матимуть більше контролю над Верховним судом, це вплине на права меншин в Ізраїлі, особливо палестинців, які проживають в країні.

А це може сильно погіршити відносини Ізраїлю та США. Наприклад, минулого року розгорівся скандал щодо виселення палестинців у Східному Єрусалимі. І саме суд зупинив цей процес.

Отже, питання щодо судової реформи в Ізраїлі – дуже суперечливе. А отже просто так його вирішити – складно.