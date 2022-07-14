Китай боїться санкцій США, тому не допомагає росії, – Харитонов

Сьогодні Китай не поспішає допомагати росії. Країна боїться санкцій США.

Ситуація зміниться, якщо з'являться способи їхнього подолання. Про це 24 каналу сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Китай боїться американських санкцій. Як тільки будуть шляхи подолання цих санкцій, Китай цим скористається. І тут питання до колективного Заходу – як ми маємо реагувати на це,

– сказав він.

Росія переорієнтовується на Китай та Індію

За останні 3 місяці росія заробила приблизно 24 мільярди доларів за продаж ресурсів Індії та Китаю. Раніше газопроводи були орієнтовані на Захід, натомість зараз ситуація змінюється докорінно. Європа починає стратегічно відмовлятися від російських газу і нафти на довгострокову перспективу.

"Китай та Індія закуповує рекордну кількість нафти й газу. Цифри лише збільшується. росія готувалася до цього процесу давно. І ми про це говорили давно: Україна має бути дуже уважною до того, що робить Китай. Він не є дружнім до України", – зауважив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

За словами Харитонова, Китай скористався тим, що росія активно готувалася до війни. Країни налагодили стосунки давно.

"Звісно, Китай не зможе повністю перекрити західні гроші, але великі кошти потраплятимуть до російського бюджету", – додав він.

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